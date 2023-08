FW Alfter: Gasausströmung aus undichtem Flüssiggastank

Alfter (ots) - Die Feuerwehr Alfter wurde kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) zu einem vermeintlichen Gebäudebrand im Ortsteil Alfter alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein an einem aktuell leerstehenden und in Renovierung befindlichen Fachwerkhaus bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten ...

mehr