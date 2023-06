Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Brand im Innenhof eines Fachwerkhauses - Nachbarn verhindern größeren Schaden

Alfter (ots)

Die Feuerwehr Alfter wurde kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) zu einem vermeintlichen Gebäudebrand im Ortsteil Alfter alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein an einem aktuell leerstehenden und in Renovierung befindlichen Fachwerkhaus bemerkt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Baumaterialien im Innenhof des Gebäudes, der Brand war durch einen der Nachbarn jedoch von einem angrenzenden Garagendach aus bereits mit Wassereimern und einem Gartenschlauch weitestgehend abgelöscht worden. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zum Hof, übernahm die restlichen Löscharbeiten und kontrollierte das Gebäude.

Wohl nur dank des beherzten und umsichtigen Eingreifens der Nachbarn blieb der entstandene Schaden hier gering - anderenfalls wäre in kurzer Zeit eine Brandausbreitung auf das Gebäude zu erwarten gewesen. Auch verletzt wurde niemand.

Vor Ort waren rund 30 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löschgruppen Alfter, Gielsdorf und Witterschlick sowie ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell