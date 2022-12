Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Einsatzreiche Tage in der Vorweihnachtswoche

Alfter (ots)

Hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr Alfter liegen arbeitsintensive Tage in der Vorweihnachtswoche. Zahlreiche Routineeinsätze hielten die einzelnen Einheiten in Bewegung, die meisten davon glücklicherweise mit glimpflichem Ausgang. Im Jahr 2022 wurden somit bis heute mehr als 200 größere und kleinere Einsätze durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte bewältigt.

Die Einsatzserie nahm ihren Beginn am vergangenen Sonntag (18.12.2022) mit einem frühmorgendlichen Containerbrand auf dem Gelände der Grundschule in Alfter. Am Abend des gleichen Tages wurde die Löschgruppe Impekoven gemeinsam mit dem Rettungsdienst alarmiert, da eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung vermutet wurde. Dies bestätigte sich vor Ort zum Glück nicht.

Zu Wochenbeginn am Montag (19.12.2022) lösten dann die Funkmeldeempfänger der Einsatzkräfte der Löschgruppen Impekoven und Witterschlick sowie der Tagesalarmgruppe insgesamt fünf Mal aus. In den frühen Morgenstunden, passend zum beginnenden Glatteis, wurde die Löschgruppe Witterschlick zu einem Wasserschaden alarmiert. Aufgrund der eisigen Temperaturen war an einem Einfamilienhaus eine Außenwasserleitung geplatzt. Die Einsatzkräfte sperrten den Hauptwasserhahn ab und übergaben die Einsatzstelle dem Eigentümer. Kurze Zeit später unterstützte die Löschgruppe Impekoven den Rettungsdienst aufgrund der Eisglätte beim Transport eines Patienten. Zur Mittagszeit wurde die Tagesalarmgruppe zu einem Verkehrsunfall nach Impekoven alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützten hier bei der Versorgung zweier Verletzter. Erneut nur wenige Stunden später, am Nachmittag, wurden die Löschgruppen Impekoven und Witterschlick zu zwei Ölspuren auf der Hauptstraße in Witterschlick und der Schmalen Allee alarmiert.

Am Dienstag (20.12.2022) unterstützten am Vormittag die Löschgruppe Alfter und die Tagesalarmgruppe gemeinsam mit der Drehleiter der Feuerwehr Bornheim den Rettungsdienst bei einem Patiententransport. Nachmittags, gegen 15:45 Uhr, nahm die Tagesalarmgruppe an einer Einsatzstelle in Witterschlick auslaufende Betriebsmittel von der Straße auf.

Am Donnerstag (22.12.2022) um kurz nach 7:30 Uhr wurden die Tagesalarmgruppe und die Löschgruppe Witterschlick zu einem Wasserrohrbruch nach Witterschlick alarmiert. In einem Wohnhaus war eine Wasserleitung gerissen. Nach den Pump- und Aufräumarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer und den Energieversorger übergeben werden.

Wir wünschen allen Alfterer Bürgerinnen und Bürgern ruhige und stressfreie Weihnachtstage, sowie einen guten Start ins neue Jahr 2023. Unsere Einsatzkräfte sind selbstverständlich auch an den Feiertagen einsatzbereit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell