Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (22.02.2024) wurde in der Erikastraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat wurde durch die Polizei festgestellt, nachdem ein Einbruchsversuch beim benachbarten Haus gescheitert war. Ein unbekannter Täter drang über ein Fenster gewaltsam in das Haus ein und durchwühlte die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Vermutlich ereignete sich die Tat zwischen 19 und 19.30 Uhr. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell