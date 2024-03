LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 04.20 Uhr bis 12.30 Uhr wurde in Uhlstädt-Kirchhasel in der Rudolstädter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge gemessen, welche sich nicht an die erlaubte Geschwindigkeit hielten. Gegen 40 Fahrzeugführer wird ein Verwarngeld erhoben. 7 weitere Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Rückfragen bitte an: ...

