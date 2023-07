Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagvormittag fährt ein 59jähriger Mann aus Detmold mit seinem PKW Mercedes auf der Hornoldendorfer Straße. An der Einmündung Hornoldendorfer/Externsteinestraße beabsichtigt er nach links in die Externsteinestraße in Richtung Horn abzubiegen. Beim Einbiegen übersieht der Unfallverursacher eine 60jährige Autofahrerin aus Steinheim, die mit ihrem PKW Mitsubishi auf der Externsteinestraße in Richtung Heiligenkirchen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge werden zwei Mitfahrer im Auto der Steinheimerin und der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

