Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verfolgungsfahrt durch das Pandelbachtal- versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil einer Polizistin

Goslar (ots)

Seesen/Wildemann. Am Samstag, gegen 00.30 Uhr, entschließen sich Polizeibeamtinnen des Polizeikommissariates Seesen, einen Pkw Opel im Stadtgebiet Seesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei kommt es zur Missachtung von Anhaltesignalen und Flucht in den Ortsteil Münchehof sowie weiter über die Wildemannstraße durch das Pandelbachtal bis nach Wildemann.

In einer dortigen Waldrandlage wird das Fahrzeug, mutmaßlich besetzt mit zwei männlichen Personen, in einer Hofzufahrt gestellt. Nachdem die Polizistinnen aus ihrem Streifenwagen aussteigen und auf das Fahrzeug zwecks Kontrolle zugehen, fährt der Pkw unvermittelt auf die Polizeibeamtinnen zu. Eine 26-jährige Polizeibeamtin wird dabei vom Fahrzeug erfasst und verletzt. In diesem Zusammenhang wird auch von der polizeilichen Schusswaffe Gebrauch gemacht. Nach ersten Ermittlungen verunfallt der Pkw Opel einige hundert Meter später im Wald und die Flucht wird fußläufig fortgesetzt.

Durch umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, können noch in den frühen Morgenstunden die zwei mutmaßlichen Insassen des Pkw im Bereich Wildemann/L 515 festgenommen werden. Beide sind unverletzt und im heranwachsenden Alter. Der verunfallte Pkw wurde beschlagnahmt. Die verletzte Polizeibeamtin wird ärztlich behandelt.

Wie bei polizeilichem Schusswaffengebrauch üblich werden aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen durch eine andere Polizeidienststelle, in diesem Fall die benachbarte Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, durchgeführt.

Es wird nachberichtet.

