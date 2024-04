Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 06.04.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw - Schaden ca. 2000,- Euro

30.03.2024 bis 04.04.24, 17.40 Uhr, 38723 Seesen/Herrhausen, An der Kirche 10. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte den Lack des im Bereich der o.a. Anschrift parkenden Pkw, der Marke Audi, Farbe schwarz. Hinweise unter der Tel.-Nr.: 05381-9440.

Sachbeschädigung - Schaden ca. 350,- Euro

03.04.24, 18.45 Uhr bis 04.04.24, 10.00 Uhr, 38723 Seesen, Opferstraße. Eine bislang unbekannte Person besprühte die Wände im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit nicht abwaschbarer Farbe.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Sachschaden ca. 20.000,- Euro

05.04.2024, gegen 19.00 Uhr, 38723 Seesen, Bornhäuser Straße (B 243/B 248). Eine 26-jährige Pkw Fahrerin aus Clausthal-Zellerfeld befuhr die B 243 aus Rtg. Schlackenmühle in Rtg. Seesen und wollte am Ortseingang nach links in Rtg. Bornhausen abbiegen. Hierbei übersah sie die 21-jährige Pkw Fahrerin aus Bad Gandersheim, die ihr auf der Bornhäuser Straße entgegen kam. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde die nicht verursachende Fahrerin leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Seesen musste die Fahrbahn reinigen und war mit 25 Kameraden vor Ort.(hei)

