Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.04.2024

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, den 05.04.2024, gegen 15:00 Uhr, wurde eine 38-Jährige Fahrzeugführerin eines FORD KA mit Goslarer Zulassung im Bereich Oker durch Beamte der Polizeiinspektion Goslar kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten bei der Fahrzeugführerin fest, welche auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Drogenurintest verlief positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 05.04.2024, gegen 15:44 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Goslar mit einem Audi Avant den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 6 aus Salzgitter kommend in Fahrtrichtung Goslar. Auf Höhe der Auffahrt Jerstedt fuhr ein 31-jähriger Goslarer mit seinem MAZDA 3 in gleicher Fahrtrichtung auf die Bundesstraße 6 auf und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Im gleichen Zug beabsichtigte er, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den linksfahrenden Audi Avant. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 34-jährige Fahrzeugführerin kollidierte im weiteren Verlauf mit der seitlichen Schutzplanke sowie einem dritten beteiligten Pkw. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 05.04.2024, um 18:05 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Motorrad des Herstellers DUCATI die Bundesstraße 241 aus Bockswiese kommend in Fahrtrichtung Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Bordsteinkante, stürzte und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500,00 Euro.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Goslar am Freitag, den 05.04.2024, um 21:40 Uhr, fest, dass ein 38-jähriger Fahrzeugführer einen Pkw VW Passat im Bereich Oker ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Am 05.04.2024, gegen 23:20 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Goslar bei einem 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters eine Verkehrskontrolle im Bereich der Goslarer Altstadt durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein entsprechend durchgeführter Drogenurintest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

i. A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell