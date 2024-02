Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kontrolle in der Innenstadt | 19-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 15. Februar, einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Der Mann war bei einer Polizeikontrolle zunächst geflüchtet. Bei seiner Festnahme griff er einen Polizisten tätlich an und verletzte den Beamten leicht.

Gegen 18.40 Uhr beobachteten zivil gekleidete Einsatzkräfte zwei Männer dabei, wie sie an einem Kiosk an der Hindenburgstraße mutmaßlich einem Drogengeschäft nachgehen. Die Beamten entschlossen sich die Verdächtigen zu kontrollieren und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Einer der Männer ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. Die beiden Beamten folgten ihm und stellten den Verdächtigen an der Steinmetzstraße. Dort erblickten die beiden Polizisten dann erneut den zweiten Tatverdächtigen im Bereich der Sittardstraße. Dieser versuchte daraufhin ebenfalls zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Sie stellten ihn allerdings nach wenigen Metern. Während seiner Festnahme griff der Mann einen Polizisten tätlich an. Dabei erlitt der Beamte eine leichte Verletzung an der Hand, die ambulant behandelt werden musste. Der Beamte verblieb dienstfähig.

Die Polizei brachte beide Männer zur Wache. Dort stellten die Beamten die Identität der 44- und 19-jährigen Männer fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 44-Jährigen.

Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen stellten die Beamten unter anderem eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel, ein griffbereites Pfefferspray und Bargeld sicher. Bei den Drogen handelt es sich vermutlich um Kokain in handelstypischer Verpackung. Bei dem Geld besteht zudem der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten außerdem an, dass er Alkohol konsumiert habe und ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe. Der 19-Jährige ist in der Vergangenheit polizeilich bereits wegen Körperverletzungs- und Raubdelikten in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Freitag, 16. Februar, Untersuchungshaft aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an. Außerdem wird gegen den 19-Jährigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. (JL)

