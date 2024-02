POL-MG: Diebe stehlen Mazda in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 12. Februar, um 17 Uhr und Dienstag, 13. Februar, um 6.30 Uhr sind unbekannte Täter in Büroraume an der Straße Luisental in Odenkirchen-West eingebrochen. Die Einbrecher kletterten über ein Tor und hebelten mehrere Türen auf, um in das Büro zu gelangen. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

