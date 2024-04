Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.04.2024

Sommerliches Wetter sorgt für angespannte Stimmung mit diversen Körperverletzungsdelikten sowie einer Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Beleidigung und Körperverletzung

Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 15:10 Uhr wurde eine 17-jährige Goslarerin im Bereich der Bushaltestelle am Jakobikirchhof in Goslar durch eine bislang unbekannte Täterin beleidigt und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen. Das 17-jährige Opfer verletzte sich hierdurch leicht, musste vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Die unbekannte Täterin hat sich nach dem Angriff unerkannt vom Tatort entfernt. Hinweise zu Tat und Täterin nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Körperverletzungen nach einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 12:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem E-Mountainbike die für Fahrradfahrer freigegebene Fußgängerzone in der Rosentorstraße in Goslar. Zum Unfallzeitpunkt kam ihm eine 60-jährige Fußgängerin entgegen. Trotz gegenseitiger Wahrnehmung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und der Fußgängerin, woraufhin sich ein zunächst verbaler Streit zwischen den Beiden sowie dem 70-jährigen Begleiter der Fußgängerin entwickelte. Im weiteren Verlauf des Streits wurde der 70-jährige Goslarer durch den Fahrradfahrer mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer unerkannt vom Verkehrsunfall- und Tatort. Entsprechende Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Körperverletzungen wurden eingeleitet. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Versuchte Körperverletzung durch einen Busfahrer Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 16:20 Uhr kam es beim Einstieg eines 28-jährigen Fahrgast aus Clausthal-Zellerfeld in einen Linienbus zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit dem 57-jährigen Busfahrer aus Osterode. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung drückte der Busfahrer den Fahrgast gegen einen Pfeiler am Zentralen Omnibusbahnhof. Durch diese Handlung wurde der Fahrgast nicht verletzt. Nichtsdestotrotz erwartet den Busfahrer nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung.

Körperverletzungsdelikte auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts Am Samstag, den 06.04.2024. gegen 16:00 Uhr gerieten ein 47-jähriger Langelsheimer und dessen 40-jährige Begleiterin auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Langen Straße in Langelsheim mit einem 47-jährigen aus Pegnitz aufgrund der vorliegenden Parksituation in Streit. Im Streitverlauf schlägt der XX-jährige dem 47-jährigen Opfer mehrfach mit Faustschlägen in das Gesicht, sodass dieser verletzt und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht wurde. Die bislang unbekannte Begleiterin des Schlägers wirkte während der Auseinandersetzung ebenfalls gewaltsam auf die Haare der 40-jährigen Langelsheimerin ein, sodass diese Verletzungen erlitt, welche am Tatort medizinisch versorgt worden sind.

Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 14:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Liebenburger mit seinem Quad die Strousbergstraße in Liebenburg. Aus einem dortigen Vorgarten wurde er beim Vorbeifahren durch einen 77-jährigen Mann aus Liebenburg mit einer Schusswaffe bedroht. Der Quadfahrer entfernte sich schnellstens vom Tatort und informierte anschließend die Polizei über den Vorfall. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde durch eingesetzte Polizeibeamte die Tatwaffe beim Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Den Beschuldigten Liebenburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 16:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Goslarer mit einem Pkw VW mit H-Zulassung die Bundesstraße 241 aus Richtung Goslar in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Noch vor der Bärentalkurve überholte der Unfallverursacher einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw und übersah dabei den entgegenkommenden 28-jährigen Salzgitteraner mit dessen Motorrad Ducati mit SZ-Zulassung. Es kam zu einer seitlichen Berührung des Pkw mit dem Motorrad und dem Arm des Salzgitteraners, in dessen Folge dieser nicht gestürzt ist und sein Motorrad sicher hat abstellen können. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1100 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 21:18 Uhr befuhr eine 18-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw Mazda mit GS-Zulassung die Okerstraße in Fahrtrichtung Immenröder Straße, in Goslar. Die Unfallverursacherin beabsichtigte nach links in die Peter-Henlein-Straße einzubiegen und übersah den auf dem auf der Fahrbahn markierten Radweg entgegenkommenden 41-jährigen Mountainbike Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch welchen sich der Mountainbike Fahrer verletzte und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Euro.

