POL-NI: Verkehrsunfallflucht über Online-Portal angezeigt - Polizei sucht nach dem unbekannten Meldenden und weiteren Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(Reh) Umständliche Behördengänge werden inzwischen zum Teil durch digitale Angebote vereinfacht. Einfache Anliegen können der zuständigen Kommune unkompliziert per App mitgeteilt werden. Aktuell beschäftigt die Samtgemeinde Nenndorf aber eine Mitteilung über eine mögliche Straftat.

Am vergangenen Donnerstag, den 27.07.2023 um 10:44 Uhr wurde über das Portal "MeldooPLUS" bei der Samtgemeinde Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, die sich auf dem Parkplatz "Poststraße" in Bad Nenndorf ereignet haben soll. Gemäß den Angaben des Meldenden, sei eine Dame mit einem PKW (französisches Fabrikat) mit Göttinger Kennzeichen gegen eine Straßenlaterne gefahren. Die Dame sei mit ihrem PKW anschließend einfach davongefahren. Der Tattag und die Tatzeit gehen aus der Meldung leider nicht hervor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich der Unfall in den Tagen vor dem 27.07. ereignet haben könnte.

Die Samtgemeinde Nenndorf hat den Sachverhalt bei der Polizei angezeigt, da beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort eine Straftat vorliegt. Demnach handelt es sich bei der Person, die die Meldung über das Portal abgesetzt hat, um einen wichtigen Zeugen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet zudem alle Personen, die diesen Unfall ebenfalls beobachtet haben, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

