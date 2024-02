Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Girlsday bei der Bundespolizei Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Du bist mindestens 12 Jahre alt und wolltest schon immer mal einen Tag bei der Bundespolizei verbringen? Dann ist der Girlsday am 25. April 2024 genau richtig für dich.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe bietet an diesem Tag in der Zeit von 9 - 14 Uhr interessierten Mädchen die Möglichkeit an, in den Beruf der Bundespolizistin hineinzuschauen.

Neben einem allgemeinen Informationsstand rund um die Themen Einstellung, Ausbildung und Studium werden die verschiedenen Bereiche der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe vorgestellt. Die Diensthundegruppe sowie das Polizeitraining sind hierbei ebenso Teil der Veranstaltung wie das Präsentieren einer Ermittlungsarbeit und einer kleinen Einweisung in das Aufgabenfeld der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter www.girlsday.de. Aber sei schnell, denn es gibt nur insgesamt 20 Plätze.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell