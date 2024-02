BPOLI-KA: Ausweisdokument einer anderen Person genutzt

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter fuhr am 16.02.2024 gegen 22:14Uhr mit der S-Bahn von Ubstadt-Weiher nach Bad Schönborn-Kronau. Während der Fahrt legte er eine von ihm vollurinierte Zeitung einem weiblichen Fahrgast auf den Kopf. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit ihrem Freund in der S-Bahn. Kurz vor dem Zug halt in Bad Schönborn-Kronau stand der Mann auf und lief auf die in ...

mehr