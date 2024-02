Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugen gesucht: Nach Körperverletzung in der S-Bahn

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter fuhr am 16.02.2024 gegen 22:14Uhr mit der S-Bahn von Ubstadt-Weiher nach Bad Schönborn-Kronau. Während der Fahrt legte er eine von ihm vollurinierte Zeitung einem weiblichen Fahrgast auf den Kopf.

Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit ihrem Freund in der S-Bahn. Kurz vor dem Zug halt in Bad Schönborn-Kronau stand der Mann auf und lief auf die in einer 4er Sitzgruppe sitzende Geschädigte zu. Beim Vorbeigehen legte er der Geschädigten die vollurinierte Zeitung auf den Kopf und verließ den Zug beim Halt in Bad Schönborn-Kronau.

Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit blonden Haaren handeln soll, trug eine weiß/beigefarbene Jacke mit hellblauen Kragen und der Aufschrift Karl Kani. Weiterhin trug er eine Mütze mit der Aufschrift "LA Lakers" auf dem Kopf.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 12016 0 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell