Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kollision zwischen Fußgängerin und e-Scooter-Fahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend, dem 29. August 2023, ereignete sich gegen 22:15 Uhr ein Vorfall in der Kirchreihe in Wilhelmshaven. Nach ersten Informationen meldete sich ein Anrufer über den Notruf und gab an, seine 20-jährige Schwester verletzt aufgefunden zu haben. Der Vorfall soll sich unmittelbar zuvor in der Kirchreihe ereignet haben. Die Fußgängerin befand sich in der Kirchreihe und hielt sich etwa im Bereich der Verbindungen zur tom-Brok-Straße und Friedenstraße auf, nahe dem Minigolfplatz. Während sie dort entlangging, bemerkte sie während des Überholens durch einen e-Scooter eine Berührung am Kopf. Sie drehte sich um und sah eine Person, die schnell davonfuhr. Die Beschreibung des Täters lautet wie folgt: - Die Person war etwa zwischen 170 cm und 180 cm groß. - Sie hatte eine schlanke Statur. - Sie war dunkel gekleidet und trug dunkelblaue Jeans. - Außerdem trug sie einen Rucksack. - Möglicherweise hatte sie blonde Haare.

Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der verdächtigen Person. Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit in der Umgebung der Kirchreihe oder in der Nähe der genannten Straßen aufgehalten haben und relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421-9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell