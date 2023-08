Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Jever - Zeugenaufruf der Polizei

Jever (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen samstags, 26.08.2023 gegen 04:30 Uhr, ereignete sich eine Auseinandersetzung im Bereich der Mühlenstraße Ein bislang unbekannter Täter verletzte dabei ein männliches Opfer mit Schlägen und Tritten ins Gesicht. Durch das beherzte Eingreifen mutiger Zeugen ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete in stadtauswärtige Richtung. Die Polizei Jever bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise auf den Täter geben können oder sonstige relevante Informationen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell