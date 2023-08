Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PJK Jever

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.08.2023, gegen 17.50 Uhr, geriet in der Schooster Str. in Schortens der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Es handelte sich bei dem Objekt um ein ehemaliges Stallgebäude, welches in der Vergangenheit zu einem Wohnhaus umgebaut worden war. Der Aufenthaltsort des einzigen Bewohners konnte ermittelt werden. Er wurde wohlbehalten angetroffen. Der Brand wurde gemeinschaftlich von den freiwilligen Wehren aus Schortens, Accum, Sillenstede und Jever (Drehleiter) bekämpft, welche mit insgesamt 85 Kräften vor Ort waren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Gebäudeschaden auf eine Summe zwischen 80.000 und 100.000 EUR.

