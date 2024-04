Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tür beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Zu einem Sachschaden von rund 5.000 Euro kam es gestern Vormittag gegen 10.00 Uhr an einer Tür eines Einkaufscenters in der Stadtilmer Straße. Zeugen berichteten, dass zwei unbekannte Personen in Streit gerieten und dabei offenbar die Glasscheibe der Automatiktür beschädigten. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0106345/2024 entgegen. (ah)

