Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht, Unfall Luxemburger Straße/Eisenbahnstraße

Trier (ots)

Am 15.04.2024 ereignete sich gegen 09:50 im Einmüdungsbereich der Luxemburger Straße zur Eisenbahnstraße ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Zewen fahrende Verkehrsteilnehmerin kollidierte mit einer von links kommenden Abbiegerin, die beabsichtigte in die Eisenbahnstraße abzubiegen. Die Vorfahrt wird an der Stelle für beide Verkehrsteilnehmer durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Die beiden allein in den Fahrzeugen befindlichen Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Ein PKW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Unfallzeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

