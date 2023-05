Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gewässerverschmutzung durch Heizöl/Diesel in der Werre.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippe (ots)

Am 10.05.2023 wurde ein Ölfilm in der Werre im Bereich der Straße "Am Zubringer" festgestellt. Es handelt sich vermutlich um Heizöl oder Diesel. Es wurden Ölsperren eingerichtet, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt und die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell