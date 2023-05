Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Dienstag- und Mittwochabend (23./24.05.2023) in das Vereinshaus eines Sportvereins in der Straße "Am Eggestadion" ein und verursachten Sachschaden. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Laut einer Zeugenaussage muss die Tat zwischen 20 und 19 Uhr passiert sein. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell