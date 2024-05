PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen übers Fenster ein +++ Betrüger nehmen per SMS Kontakt auf

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen übers Fenster ein, Taunusstein-Watzhahn, Saarstraße, Dienstag, 14.05.2024, 07:45 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Taunusstein-Watzhahn eingestiegen. Zwischen 07:45 Uhr und 17:45 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit von Hausbewohnern aus der Saarstraße aus und hebelten zunächst eines ihrer Fenster im Erdgeschoss auf. Auf diesem Wege gelangten sie in das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Zimmer, ehe sie die Flucht antraten. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum genauen Stehlgut gemacht werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Betrüger nehmen per SMS Kontakt auf, Taunusstein, Dienstag, 14.05.2024

(fh)Eine angebliche SMS-Nachricht von der Tochter kam einem Taunussteiner am Dienstag teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp-Betrüger oder SMS-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei dem Geschädigten. Es sei die Tochter unter einer neuen Handynummer, die nach einem kurzen, oberflächlichen Smalltalk um Hilfe bei der Begleichung einer Rechnung bat. In bester Absicht überwies der Taunussteiner knapp 4.400 Euro auf ein unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass nicht seine Tochter, sondern dreiste Telefonbetrüger um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell