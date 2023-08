BPOLI-KA: Festnahme am Karlsruher Hauptbahnhof

Pforzheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (15. August) nahmen Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Eutingen einen gesuchten Straftäter fest, zusätzlich wurde noch der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln festgestellt. Gegen 01:25 Uhr wurde der marokkanische Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Eutingen routinemäßig kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der ...

mehr