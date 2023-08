BPOLI-KA: Im Besitz von Drogen und zur Festnahme ausgeschrieben

Heidelberg (ots) - Am Sonntagabend (14. August) hat ein 36-Jähriger den Getränkeautomaten am Heidelberger Hauptbahnhof beschädigt. Der afghanische Staatsangehörige beschädigte den Getränkeautomaten im Bereich der Geldrückgabe mit einem Schotterstein. Ein Reisender verständigte die Bundespolizei, welcher es gelang den Mann festzunehmen. Es folgt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: ...

