LPI-GTH: Zu schnell

Eisenach (ots) - Gestern Abend zog sich ein 69 Jahre alter Radfahrer in der Straße Sportpark bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Er befuhr die Julius-Lippold-Straße und bog nach rechts in die Straße 'Sportpark' ab. Dabei übersah er offenbar eine Dacia-Fahrerin , die in diesem Moment auf einem der dortigen Parkplätze einparkte. Er fuhr in die Fahrerseite der 45-Jährigen. Der Radfahrer und die 45-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß beide leicht verletzt. ...

