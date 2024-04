LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 76-jähriger Fahrer eines Opel befuhr gestern, gegen 18.20 Uhr den Kittelsthaler Weg in Richtung Farnrodaer Straße in Thal. In einem Kreuzungsbereich wollte der Mann nach links auf die Farnrodaer Straße einbiegen und übersah dabei offenbar einen 15-jährigen Fahrer eines Mopeds S51. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der 15-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein ...

mehr