PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auf Parkplatz Fahrzeug beschädigt +++ Drogen aufgefunden - Fahrer berauscht

Bad Schwalbach (ots)

1. Auf Parkplatz Fahrzeug beschädigt,

Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Donnerstag, 16.05.2023, 05:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Vormittags beschädigte eine unbekannte Person ein in Heidenrod-Kemel geparktes Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 05:00 Uhr parkte eine Frau aus Katzenelnbogen ihren Seat Ibiza auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bäderstraße. Als sie um 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Seat auf der linken Fahrzeugseite vollkommen zerkratzt worden war. Der Verursacher hatte sich bereits von Dannen gemacht. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 1.000 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Drogen aufgefunden - Fahrer berauscht, Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Donnerstag, 16.05.2024, 23:25 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zog eine aufmerksame Polizeistreife in Eltville einen berauschten Fahrer aus dem Verkehr und fand obendrein noch Drogen bei ihm. Um 23:25 Uhr befanden sich Beamte der Polizeistation Eltville auf Streifenfahrt im Dienstgebiet. Als sie die Wallufer Straße passierten, fiel ihnen eine rote Mercedes A-Klasse auf, welche sie kurz darauf stoppten. Die Polizisten sollten den richtigen Riecher gehabt haben. Am Steuer saß ein 45-jähriger Mann aus Walluf, dessen Verhalten Anlass für eine Kontrolle seiner Fahrtauglichkeit gab. Ein durchgeführter Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Eben diese fanden die Beamten dann auch bei einer anschließenden Durchsuchung und stellten sie sicher. Für den Fahrer bedeutete dies eine Blutentnahme in der Polizeistation und ein Ermittlungsverfahren. Weiter Autofahren durfte der Mann an dem Tag auch nicht mehr.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell