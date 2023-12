Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231212 - 2184 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Angriff während Straßenreinigung

Frankfurt (ots)

(lo) In den gestrigen frühen Morgenstunden (11. Dezember 2023) gegen 06:40 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Stadtreinigung Frankfurt am Main (FES) während seines regulären Straßenreinigungseinsatzes tätlich angegriffen. Der 60-jährige FES-Mitarbeiter befand sich in der Düsseldorfer Straße und war aktiv mit der Reinigung der Straße mittels Wasserschlauch beschäftigt. Plötzlich und unvermittelt sei ein bislang unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihm mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Angriff entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Geschädigte wurde umgehend von den alarmierten Einsatzkräften erstversorgt und nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des unvermuteten Angriffs liegt der Polizei eine vage Täterbeschreibung vor: Männlich, dunkler Teint, dünne Statur und Vollbart. Die Frankfurter Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 - 755 10400 in Verbindung zu setzen.

