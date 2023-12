Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231212 - 2183 Frankfurt-Riederwald: Festnahme auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamte kontrollierten am Montag, den 11. Dezember 2023, gegen 21.45 Uhr, einen 22-jährigen Mann in der Schäfflestraße. Wie sich herausstellte, führte er 89,83 Gramm Haschisch, fünf Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser mit sich. In einer mitgeführten Sporttasche befanden sich noch zwei fremde Ausweisdokumente. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Der 22-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

