POL-F: 231211 - 2180 Frankfurt-Seckbach: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) - (th) Am Samstag, den 09. Dezember 2023, kam es zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Kiosks in der Bechtenwaldstraße. Der Täter flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später im Hesselbergweg festgenommen werden. Der Mann betrat gegen 13.15 Uhr den Kiosk in der Bechtenwaldstraße und verlangte unter Vorlage einer E-Mail die Herausgabe ...

mehr