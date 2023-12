POL-F: 231212 - 2182 Frankfurt-Höchst: Farbschmiererei

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, gegen 19.20 Uhr, stieg ein 32-Jähriger an der Station Konstablerwache in die U-Bahn der Linie 4 in Richtung Hauptbahnhof ein. Im Waggon nahm er einen brandähnlichen Geruch wahr und musste feststellen, dass dort zwei Männer offensichtlich einen Joint rauchten. Nach seiner Aufforderung, dies zu unterlassen, ...

mehr