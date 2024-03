POL-NI: Stolzenau - 16-Jährige ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots) - (Thi) Am 25.03.2024 entwendete unbekannte Täterschaft mehrere, vor einem Haus an der Bahnhofstraße in Eystrup abgelegte, Gartengeräte. Die Tat ereignete sich zwischen 16:45 und 17 Uhr, als sich der 81-jährige Geschädigte kurzzeitig auf der Rückseite des Wohnhauses aufhielt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei ...

