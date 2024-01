POL-DN: Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt endet im Grünstreifen

Aldenhoven (ots) - In der Zeit von Mittwochmittag (24.01.2024) bis Donnerstagmorgen (25.01.2024) brachen unbekannte Tatverdächtig in eine Zahnarztpraxis ein und entwendeten Gegenstände in einem hohen vierstelligen Bereich. Der 58- jährige Aldenhovener Zahnarzt verließ mittwochs gegen 13:30 Uhr die Arztpraxis. Am Donnerstagmorgen gegen 11:45 Uhr bemerkte er den Einbruch in seine Arztpraxis. Nach ersten Erkenntnissen ...

mehr