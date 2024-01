POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Nideggen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (23.01.2024) auf Mittwoch (24.01.2024) in einen Tierpark in Nideggen ein. Sie verwüsteten die Küche des Cafés und entwendeten einen Traktor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der 39-jährige Inhaber des Wildparks entdeckte die Tat am Mittwochmorgen. Nach ersten Ermittlungen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Tor sowie eine Tür zum Café. Anschließend ...

mehr