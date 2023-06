Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Albino-Pfau in Jena unterwegs

Jena (ots)

In den letzten beiden Tagen häuften sich die Meldungen über ein doch recht ungewöhnliches Tier, zumindest für die hiesigen Gefilde in freier Wildbahn. Am nördlichen Stadtrand von Jena, in der Nähe der Bundesstraße, wurde mehrfach ein weißer, sprich Albino-Pfau gesichtet. Dieser bewegte sich im Bereich einer Gartenanlage in der Naumburger Straße bzw. auf dem gegenüberliegenden Feld. Dienstagabend jedoch machte es sich der Vogel mitten auf der Bundesstraße gemütlich, sodass mehrere Autofahrer kurzzeitig anhalten mussten. Ein Einfangen des Pfaus, auch im Zusammenwirken des Ordnungsamtes mit den Beamten, gelang jedoch nicht. Somit ist weiterhin Vorsicht in Jenas Norden geboten. Und bitte melden sie sich bei der Jenaer Polizei, wenn sie das Tier sehen.

