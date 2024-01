Polizei Düren

POL-DN: Einbruch und Fahrzeugdiebstahl im Wildpark

Nideggen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (23.01.2024) auf Mittwoch (24.01.2024) in einen Tierpark in Nideggen ein. Sie verwüsteten die Küche des Cafés und entwendeten einen Traktor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 39-jährige Inhaber des Wildparks entdeckte die Tat am Mittwochmorgen. Nach ersten Ermittlungen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Tor sowie eine Tür zum Café. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in der Küche und einige Nebenräume bevor sie aus einem Unterstand einen Traktor entwendeten. Im Verlauf des Vormittags wurde der entwendete Traktor in Jülich unter einer Brücke gefunden, er befindet sich wieder im Besitz des 39-Jährigen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 20:30 Uhr (Dienstag) und 08:30 Uhr (Mittwoch) eingrenzen. Hinweise bitte an die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell