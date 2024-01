Polizei Düren

POL-DN: Blaulichtfahrt endet im Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Dienstagmittag (23.01.2024) kam es auf der Nordstraße / Ringstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen, der mit Sonder- und Wegerechten fuhr, und zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen. Es wurden zwei Personen leicht verletzt.

Um 12:50 Uhr befuhr die 27-jährige Kerpenerin mit dem Rettungswagen die Nordstraße in Fahrtrichtung Zollhausstraße in Birkesdorf. Die Rettungswagenbesatzung fuhr auf Grund eines Einsatzes mit Sonder- und Wegerechten. Ein 74-jähriger vettweißer Fahrzeugführer stand als erstes Fahrzeug an der Rot zeigenden Ampel. Dieser nahm den mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen wahr und versetzte sein Fahrzeug zur Hälfte auf den Gehweg, um den Rettungskräften zusätzlichen Platz zu ermöglichen. Beim Umschalten der Ampelanlage auf Grün erkannte die mit ihrem Fahrzeug dahinter befindliche 42-jährige Dürenerin den heranfahrenden Rettungswagen offenbar nicht und versuchte, den platzmachenden 74-Jährigen zu umfahren.

Als die 42-jährige Fahrzeugführerin ausscherte, kam es zum Verkehrsunfall. Die 42-jährige Dürenerin wurde vom Rettungswagen auf den Wagen des platzmachenden 74-Jährigen aufgeschoben. Die 70-jährige Beifahrerin aus Vettweiß, die sich bei ihrem 74-jährigen Mann im Fahrzeug befand, wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die 42-jährige Fahrzeugführerin wurde ebenfalls durch den Unfall leicht verletzt. Die Nordstraße in Fahrtrichtung B56 in Birkesdorf wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell