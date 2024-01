Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Jülich/ Aldenhoven (ots)

Gestern wurden der Polizei drei Taschendiebstähle in Supermärkten gemeldet. Die Täter waren in Jülich, Koslar und Aldenhoven unterwegs.

In einem Markt in der Großen Rurstraße in Jülich wurde einer 73-Jährigen zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut. Vermutlich zur Ablenkung wurde sie davor von einer weiblichen Person angesprochen.

In Jülich-Koslar lässt sich die Tatzeit auf zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr einschränken. In einem Supermarkt in der Rurauenstraße wurde einem 75-Jährigen das Portemonnaie aus seiner Herrenhandtasche entwendet.

Eine 80 Jahre alte Frau wurde in einem Markt Am Alten Bahnhof in Aldenhoven beklaut. Auch Ihr wurde die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Das Ganze passierte zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr.

Immer wieder kommt es in Verbrauchermärkten oder auf den vor den Geschäften gelegenen Parkplätzen zu Taschendiebstählen. So können Sie sich schützen:

- Taschendiebe lassen sich sehr häufig am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf der Landesseite https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell