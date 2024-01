Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Jülich / Koslar (ots)

Am Montagabend (22.01.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus auf der Goethestraße in Jülich / Koslar ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr verschaffte sich der Täter über das Obergeschoss Zugang zum Haus. Die 67- jährige Bewohnerin fand nach ihrer Rückkehr sämtliche Räume verwüstetes vor. Zum jetzigen Stand konnten noch keine Angaben über eine mögliche Tatbeute gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf der Goethestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Leistelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell