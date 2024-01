Polizei Düren

POL-DN: Vorsicht Betrug - Unbekannte entwenden EC-Karte und PIN an der Haustür

Kreis Düren (ots)

Vor allem ältere Menschen werden zu Opfern der Betrugsmasche, bei denen Unbekannte sich als Bankmitarbeitende ausgeben und unter einem Vorwand die EC-Karten sowie die PIN-Nummern der Betroffenen entwenden um Geld von deren Konto abzubuchen. Teilweise erbeuteten die Täter in den letzten Wochen Summen im vier- und fünfstelligen Bereich.

Am Samstag klingelte bei einer 83 -jährigen Dame aus Jülich das Telefon. Am anderen Ende der Leitung schien ein besorgter Bankmitarbeiter zu sein, der berichtete, Betrüger hätten versucht, Geld vom Konto der Dame abzubuchen. Die Bank habe dies verhindern können, müsse nun aber einen Mitarbeiter vorbeischicken um die EC-Karte zum Konto abzuholen, damit man eine Sicherheitsprüfung durchführen könne.

Die besorgte Seniorin willigte ein. Nur kurze Zeit später klingelte es an ihrer Haustüre. Ein integer aussehender Unbekannter nahm die Karte in Empfang. Nach dem Hausbesuch klingelte erneut das Telefon, nun benötige man noch den PIN zur Karte, um mit der Prüfung beginnen zu können. Ausgestattet mit allem was sie brauchten, entwendeten die Betrüger einen Teil des Ersparten der Betroffenen vom Konto.

Die Polizei ruft zur Vorsicht auf:

- Banken, Sparkassen und andere Behörden schicken Ihnen keine Mitarbeitenden ins Haus, um Ihre EC-Karte abzuholen.

- Geben Sie weder telefonisch noch an der Haustüre sensible Daten, wie Konto- und PIN Nummer an Dritte heraus.

- Beenden Sie das Telefonat oder schließen Sie die Haustüre. Fragen Sie bei Ihrer Bank nach, wenn Sie sich unsicher sind. Ebenso können Sie sich an eine Vertrauensperson oder an den Polizeinotruf wenden. Wir sind nur einen Anruf entfernt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell