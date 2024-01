Polizei Düren

POL-DN: Von Einbrecher geweckt

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

In Birkesdorf trat gestern Morgen (23.01.2024) ein Wohnungseinbrecher die Flucht an, nachdem er die Bewohnerin antraf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

So möchte wirklich niemand geweckt werden: Als die Bewohnerin eines Hauses in Birkesdorf gegen 10:00 Uhr in ihrem Bett am Schlafen war, wurde sie plötzlich vom Licht einer Taschenlampe geweckt. Ein fremder Mann stand im Schlafzimmer. Als er die Bewohnerin erblickte, trat der Fremde die Flucht an und die Frau verständigte die Polizei. Wie sich anhand der Spurenlage herausstellte, handelte es sich um einen Einbrecher, der sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatte. Augenscheinlich wurde er direkt von der Anwesenheit der Bewohnerin überrascht und hatte sich noch nicht auf die Suche nach Diebesgut gemacht.

Zeugen, die am 23.01.2024 gegen 10:00 Uhr im Bereich der Winand-Dammers-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell