POL-DN: PayPal-Betrug: Schützen Sie Ihre Zugangsdaten!

Düren (ots) - Am Dienstagmittag (23.01.2024) kam es auf der Nordstraße / Ringstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen, der mit Sonder- und Wegerechten fuhr, und zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen. Es wurden zwei Personen leicht verletzt. Um 12:50 Uhr befuhr die 27-jährige Kerpenerin mit dem Rettungswagen die Nordstraße in Fahrtrichtung Zollhausstraße in Birkesdorf. Die ...

mehr