Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Bewohner des Schlotheimer Rings in Mühlhausen hörten am 08.09.23 kurz vor Mitternacht Geräusche auf der Straße. Am Morgen stellte dann der 52-jährige Eigentümer eines Opel Astra fest, dass sein Pkw massive Schäden am Heck und an der Fahrerseite aufwies. Anhand der Spurenlage war davon auszugehen, dass ein Motorrad gegen den Pkw gefahren ist. Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 4500 EUR geschätzt. Mit Hilfe eines Zeugenhinweises konnte der 47-jährige Unfallverursacher bereits am Samstag ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

