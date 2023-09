Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

Clingen (ots)

Ein am Welkertor aufgestellter Kleidercontainer wurde in der Nacht vom 08.09. zum 09.09.2023 aufgebrochen und eine unbekannte Menge an Bekleidung entwendet. Wer Angaben zum Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell