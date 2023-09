Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrug durch "fliegende Handwerker"

Unstrut-Hainich (ots)

Am Freitag, 08.09.2023, waren "fliegende Handwerker" im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs. Sie boten einer Frau in Großengottern an, die Dachrinne an ihrem Haus zu reparieren. Die Frau war einverstanden und die Arbeiten wurden sofort ausgeführt. Als die drei Männer fertig waren, verlangten sie ein vielfaches der zuvor vereinbarten Summe. Die Geschädigte zahlte einen Teil und die Männer fuhren mit einem weißen Kleintransporter bzw. Lieferwagen davon. Eine Anzeige wegen Betrug wurde aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug der Täter oder zu diesen selbst machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, Leistungen von "fliegenden Handwerkern" in Anspruch zu nehmen, auch wenn das Angebot verlockend erscheint. Oftmals werden die Arbeiten in ungenügender Qualität ausgeführt und die zuvor vereinbarten Preise nicht eingehalten.

