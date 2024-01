POL-DN: Einbruch in Zahnarztpraxis - Zahnimplantate gestohlen

Jülich (ots) - In der Nacht zu Freitag (26.01.2024) kam es auf der Lorsbecker Straße in Jülich zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Ein 45 -jähriger Jülicher bemerkte gegen 00:55 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der Bäckerei. Er konnte beobachten wie ein Mann aus der Filiale in Richtung der Von-Reuschenberg-Straße weglief. Der bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich über den Eingangsbereich Zugang zur Bäckerei. Die Tatbeute ist zum jetzigen Stand ...

mehr