Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Sechsundzwanzig unerlaubt eingereiste Personen am Bahnhof Adorf (Vogtland) nach Bürger - hinweis festgestellt

Klingenthal (ots)

Adorf (Vogtland) - Nach einem Bürgerhinweis wurden am 12.09.2023, gegen 08.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes Adorf (Vogtland), insgesamt -26- syrische Staatsangehörige durch die Bundespolizei festgestellt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um -18- Männer und -1- Frau, sowie -7- Minderjährige. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Suche nach weiteren Personen, vor Ort und im Umfeld, verlief ergebnislos. Alle Personen waren nicht im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente für die Bundesrepublik. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen werden sie an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Weitere Hinweise und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467 - 2810, gerne entgegen.

