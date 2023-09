Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Kleve/Wachtendonk/Kreis Viersen: Mädchen vermisst

Kreis Kleve/Wachtendonk/Kreis Viersen (ots)

Wir teilen eine Meldung unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis Kleve. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass sich das vermisste Mädchen nicht mehr im Kreis Kleve befindet. Ein Aufenthalt im Kreis Viersen ist nicht ausgeschlossen.

Seit letzten Dienstag (29.08.2023) wird ein 13-jähriges Mädchen aus Wachtendonk vermisst. Sie wurde täglich von einer Wohneinrichtung in Wachtendonk zur Gesamtschule nach Geldern gebracht und von dort abgeholt, nahm aber am Donnerstag (24. August 2023) zuletzt am Unterricht teil. Als sie am 29.08.2023 um 12:50 Uhr an der Schule abgeholt werden sollte, konnte sie nicht angetroffen werden. Seitdem ist sie nicht mehr in ihre Wohneinrichtung in Wachtendonk zurückgekehrt. Die 13-Jährige ist etwa 160 cm groß, schlank, hat dunkles, langes Haar und ist bekleidet mit einer olivgrünen Jogginghose mit Applikationen. Weiterhin hat sie eine bunte Umhängetasche dabei, aber kein Mobiltelefon. Die Polizei fragt nun: Wer weiß, wo sich die Jugendliche jetzt aufhält oder hat sie gesehen? Bitte melden bei der Kripo Kalkar unter 02824/ 880 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (ms) Ein Foto der Vermissten können Sie unter folgendem Link abrufen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5595097

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell